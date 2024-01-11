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Kağıthane'de Uyuşturucu İmalatı Yapan 2 Adrese Operasyon - Son Dakika
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Kağıthane'de Uyuşturucu İmalatı Yapan 2 Adrese Operasyon

Kağıthane'de uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tabanca ve diğer malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kağıthane\'de Uyuşturucu İmalatı Yapan 2 Adrese Operasyon
11.01.2024 - 13:14,
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KAĞITHANE'de uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de 2 adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler adresleri bir süre takibe aldıktan sonra operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8 kilo 27 gram tütün ile karıştırılmış uyuşturucu madde, 28 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 2 adet balistik yelek, 405 gram marihuana, 35 gram line kokain, uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, sirke, gaz yağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken E.Y. ve C.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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