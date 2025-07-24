Kağıthane\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Çağlayan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle polislerce takibe alınan M.U., bir iş yeri önünde yakalandı.

Üst aramasında 3 gram uyuşturucu ele geçirilen M.U'nun evindeki aramada ise 433 gram marihuana, yaklaşık 1,5 kilo kokain, 400 dolar, 200 Avro ve 30 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.