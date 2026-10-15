Kağıthane’de yasağa rağmen trafiğe çıkan motosikletliler suyla kaplanan yolda kaldı - Son Dakika
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Kağıthane’de yasağa rağmen trafiğe çıkan motosikletliler suyla kaplanan yolda kaldı

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Kağıthane’de yasağa rağmen trafiğe çıkan motosikletliler suyla kaplanan yolda kaldı
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KAĞITHANE’de, motosikletlere uygulanan trafiğe çıkış yasağına rağmen yola çıkan motosiklet sürücüleri, sağanak nedeniyle suyla kaplanan yolda kaldı.

KAĞITHANE'de, motosikletlere uygulanan trafiğe çıkış yasağına rağmen yola çıkan motosiklet sürücüleri, sağanak nedeniyle suyla kaplanan yolda kaldı. Belediye ekipleri, yolda kalan 2 motosiklet sürücüsüne müdahale ederek, motosikletleri sudan çıkardı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak nedeniyle caddede su birikti. Suyla kaplanan yola giren 2 motosiklet sürücüsü, bir süre sonra ilerleyemedi. Durumu fark eden belediye ekipleri, suyun içinde yürüyerek sürücülerin yanına gitti. Belediye ekibi, önce motosikletin birini kaldırıma alırken, daha sonra diğer sürücüye yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını 14 Ekim saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklamıştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kağıthane’de yasağa rağmen trafiğe çıkan motosikletliler suyla kaplanan yolda kaldı - Son Dakika
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