Kağıthane\'den Yeni Doğan Bebekler İçin Destek

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KAĞITHANE Belediyesi yeni doğan bebekler için ailelere destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda belediye, ilçede ikamet eden 0-6 ay grubundaki bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek içerisinde yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu çantaları hediye ediyor.

Kağıthane Belediyesi'nin hazırladığı paket içerisinde ateş ölçer, bebek şampuanı, ıslak mendil, suluk, pişik kremi ve müslin bez gibi önemli eşyalar bulunuyor. Kağıthane'de ikamet eden ve bebekleri dünyaya gelen aileler belediyenin çağrı merkezini arayarak paket talebinde bulunabiliyor. Başvuru esnasında bebeklerinin T.C. kimlik numarasını vermeleri yeterli oluyor.