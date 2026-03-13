Kağızman-Ağrı Yolu Yeniden Açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı'yı birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği bölgede zorlu çalışma yürüttü.

Ekiplerin kar kütlelerini temizlemesi sonucu kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.