Kağızman'da Gölette Çocuk Hayatını Kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yayladaki gölete düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akdam köyü yaylasında 3 yaşındaki Gülasiye Tikan, gölete düştü.

Tikan'ı gölette hareketsiz bulan ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri Tikan'a ilk müdahaleyi yaparak Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Tikan kurtarılamadı.