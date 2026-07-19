Kağızman'da Gölette Çocuk Hayatını Kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yayladaki gölete düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akdam köyü yaylasında 3 yaşındaki Gülasiye Tikan, gölete düştü.
Tikan'ı gölette hareketsiz bulan ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri Tikan'a ilk müdahaleyi yaparak Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Tikan kurtarılamadı.
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