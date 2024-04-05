Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve endemik türler arasında yer alan kayısı ağaçları, ilkbaharın gelmesiyle çiçek açtı.
Yurt dışına ihraç edilen meyvenin üretildiği bahçeler, beyaz görüntüsüne kavuştu.
Aras Nehri yatağında bulunan ve verimli topraklara sahip ilçede, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan bahçelerde renkli manzaralar oluştu.
Kayısı yetiştiricisi Engin Toper, AA muhabirine, kayısı ağaçlarının çiçek açtığını belirterek, "Bu yıl Kağızman kayısısından iyi bir rekolte bekliyoruz, kısa bir soğuk dönemimiz oldu ama çok şükür fazla bir etkilenme olmadı. Kağızman kayısısının en büyük özelliklerinden bir tanesi sulu olması ve sofralık olması. Alyanak denilen bir çeşide sahibiz. Kağızman kayısısının tadı diğer bölgelere oranlara daha iyi ve daha kalitelidir." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kağızman'da Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika
Özbekistan'da Aral Gölü'nün kuruyan kısmı ağaçlandırılarak bölgedeki çevre felaketinin akıbeti hafifletilmeye çalışılıyor.
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