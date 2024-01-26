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Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Daştan, farklı kategorilerde yer alan 147 fotoğrafı inceleyerek oylama yaptı ve seçtiği fotoğrafları belirledi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
26.01.2024 - 11:39,  Güncelleme: 11:40
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Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Daştan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" fotoğrafını seçen Daştan, "Çevre-yaşam" kategorisinde Jeoffrey Maitem'in "Ateş yolu", "Spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını oylayan Daştan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Son sığınak" karesini seçti.

Kaynak: AA
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Deprem, Gazze, Umut, Spor, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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