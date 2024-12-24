Kahire Alışveriş Merkezinde Yılbaşı Süslemesi

KAHİRE, 24 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde bir yılbaşı süslemesinin etrafında görülen insanlar, 23 Aralık 2024.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde hazırlanan yılbaşı dekorasyonu ve süslemeleri ziyaretçilerin ilgisini topladı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
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