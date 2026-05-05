Kahire'de Kadını Güçlendir Sanat Fuarı Açıldı

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle düzenlenen "Empower Her Art Forum"un (Kadını Güçlendir Çağdaş Sanat Fuarı) 4'üncüsü, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Büyük Mısır Müzesi'nde açıldı.

Artoday Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, Kahire YEE'nin stratejik partnerlerinden olduğu EHAF'a (Empower Her Art Forum) bu yıl dünyanın en büyük müzesi ünvanına sahip Kahire'deki Mısır Büyük Müzesi ev sahipliği yapıyor.

35 farklı ülkeden 200'ün üzerinde sanatçının bir araya geldiği fuardaki Türkiye standında 6 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

Çok sayıda ülkeden sanatçı, koleksiyoner ve davetlinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açılışı, dün akşam gerçekleştirilen gala yemeğinin ardından bugün düzenlenen törenle yapıldı.

YEE Kahire Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl da EHAF'a katılmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyoruz. Dünyanın en büyük müzesinde düzenlenen bu prestijli organizasyonda Kahire YEE olarak stratejik partnerler arasında yer almak bizim için ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

Türkiye standında 6 kadın sanatçının eserlerinin sanatseverlerle buluştuğuna işaret eden Karaalioğlu, "Şimdiden eserlerimize ve Türkiye standına gösterilen yoğun ilgi, bizleri son derece mutlu etti. Sanatı ve sanatçılarımızı desteklemeye devam ederken ülkemizi böyle önemli bir platformda temsil etmekten büyük bir gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuara Türkiye'den eserleriyle katılan sanatçılardan Loya Kader Öztürkmen de ülkesini temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sponsorluğu üstlenen YEE'ye teşekkürlerini iletti.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip ve Minyatür bölümü mezunu olan Gülşah Çaçan, fuara tezhip eserleriyle katıldığını aktardı.

Çaçan, Türk sanatçılar olarak buraya katılmaktan ve ülkesini temsil etmekten; tüm dünyadan fuara katılan kadın sanatçılarla birlikte olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, YEE'ye böyle bir fırsat verdiği için teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip ve Minyatür bölümü mezunu Nilüfer Sur ise minyatür tekniğini tuval üzerinde çalıştığı eseri ile fuarda yer aldığını belirtti.

Sur, EHAF bünyesinde olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, bu fuarda bulunma olanağını hazırladığı için Artoday Vakfı ile YEE'ye teşekkürlerini iletti.

Sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirerek uluslararası işbirliklerine de zemin hazırlamayı hedefleyen fuarın kapıları sanatseverler için 5 Mayıs'a kadar açık olacak.