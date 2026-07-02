Kahire\'de Özel Gereksinimli Çocuklara Umut

Mısır'ın başkenti Kahire'de özel gereksinimli çocuklar için hareket eğitimi ve motor gelişim programları düzenleyen "Geleceğin Çocukları Merkezi", Gazze Şeridi başta olmak üzere Yemen, Libya ve Lübnan gibi yerlerden gelen miniklere umut ışığı olmaya çalışıyor.

Kahire'deki "Geleceğin Çocukları Merkezi", özel gereksinimli çocukların yeniden yürüyebilmesi, günlük yaşamlarında kendi başlarına hareket edebilmesi gayesiyle yaklaşık 6 yıldır rehabilitasyon programları yapıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ağır vakaları kabul eden merkezde uzman sağlık ekipleri sayesinde onlarca çocuğun yaşamında önemli değişimlere imza atıldı.

Merkezin bu bağlamda gerçekleştirdiği insani yardım çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'nden gelen vakalara öncelik tanınıyor.

Gazze'den gelen Filistinli çocukların, uzuvlarına yeni takılmış protezlerle, rehabilitasyon sırasında zorlandıkları ancak merkez çalışanları tarafından alkışlarla motive edilerek tedaviye devam ettikten sonra ilerleme kaydettiği ve sonunda verilen egzersizi yaptıkları yürek ısıtan görüntüler milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Merkezdeki çalışmalarla Gazze'deki çocukların karşı karşıya olduğu ağır insani koşullar ile mevcut şartlarda erişimi oldukça sınırlı ileri rehabilitasyon hizmetlerine duydukları acil ihtiyaca yanıt verilmeye çalışılıyor.

Merkez yetkilileri, amaçlarının yalnızca fiziksel tedaviyle sınırlı olmadığını; çocukların özgüvenlerini güçlendirmeyi ve onları toplumun aktif bireyleri olarak hayata hazırlamayı da hedeflediklerini belirtti.

"Azimli ve sıkı çalışma"

Fizik Tedavi ve Çocuk Rehabilitasyonu Uzmanı Abdullah Abdulgani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geleceğin Çocukları'nın Kahire'deki en büyük merkezlerden biri olduğunu ve dünyanın dört bir yanından gelen vakaların kabul edildiğini söyledi.

Azimli ve sıkı çalışmanın sonuç vereceğine inandıklarını; tedavi başarılı şekilde tamamlanan çok sayıda çocuk olduğunu kaydeden Abdulgani, şunları söyledi:

"Filistin'den gelen bir vaka vardı; ayağa kalkamıyor, yürüyemiyordu. Hatta vücudunun alt kısmında hiçbir his yoktu. Şu an bu hastamız tamamen kendi kendine yetebiliyor; artık yürüyor, bir yerden bir yere kendi başına hareket edebiliyor ve hatta merdivenleri bile tek başına çıkabiliyor."

"Hayal bile edemeyeceğimiz çok güzel bir aşamadayız"

Filistinli Feda Hasan Ali ise kızı Sila'nın kalça çıkığı probleminden muzdarip olduğunu birkaç kez ameliyat yapıldığını, kalçasına platin ve vidalarla sabitleme yapıldığını şimdi ise ameliyattan sonra da fizik tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Filistinli anne, "Hamdolsun şu an hayal bile edemeyeceğimiz çok güzel bir aşamadayız. Buradaki doktorlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kızım için çok emek verdiler, çok yoruldular. Kızım şu an ortezin (bacağa destek veren medikal ekipman) desteğiyle kendi başına yürüyebiliyor." ifadesini kullandı.

Kızı adına mutlu olduğunu aktaran Feda Hasan, "Kızım kendini çok iyi hissediyor, eskiden önünde yürüyen, koşan çocukları gördüğünde kendisi de onlar gibi koşmayı çok isterdi. Şimdiyse yürüyebildiği için o kadar mutlu ki." dedi.

Filistinli anne, gösterdikleri bu üstün muazzam çabadan ötürü doktorlara teşekkür etti.

"Gazze'ye saldırılar başladığı için dönemediler"

Geleceğin Çocukları Merkezi Müdürü, Fizik Tedavi Uzmanı Ahmed Beşşar, zaman zaman ağır vakalarla karşılaştıklarını bunlardan birinin de Filistinli Sila olduğunu kaydetti.

Beşşar, Sila'nın ailesinin Mısır'a ulaştığında Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Ne geri dönebildiler ne de kızlarının tedavisine devam edebildiler; çok zor zamanlar geçirdiler. Ama biz o süreçte onu asla yalnız bırakmadık; hep yanındaydık, bu saldırıların biteceğini ve evlerine döneceklerini söyleyerek moral vermeye çalıştık."

Sila'nın doktorların yoğun çabaları neticesinde artık tek başına yürüyebildiğini, hareket edebildiğini kaydeden Beşşar, bu gelişmeye ailesinin bile inanamadığını kaydetti.

Beşşar, Sila'nın ailesinin büyük kısmının hala Filistin'de olduğunu Mısır'da sadece annesinin yanında olduğunu aktardı.

Çocukları yeniden topluma kazandırma amacı

Yemen'den gelen ve yeni taburcu edilen görme engelli çocuğun tedavisinde de çok zorlandıklarını ifade eden Beşşar, algılama ve anlamlandırma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıkları için zor zamanlardan geçtiklerini belirtti.

Beşşar, şu anda kendi kendine yetebilecek, gerek merkez içinde gerekse günlük hayatında tek başına yürüyebilecek duruma gelmesini sağladıklarını paylaştı.

Merkez Müdürü, Serebral palsili çocukları ya da savaş, saldırılar ve benzer nedenlerle ağır yaralanmalar sonucu bu duruma gelmiş çocukları yeniden topluma kazandırmayı amaçladıklarını aktardı.

"Kısa sürede ilerleme kaydedildi"

Lübnanlı baba Yasir Cabir, kızı Nur Zehra'nın altı aylıkken erken doğumla dünyaya geldiğini; beyninde oksijen eksikliği oluştuğunu söyledi.

Cabir, doktorların kendilerine kızının yoğun şekilde fizik tedavi görmesi gerektiğini söylediğini; Lübnan'da iki yıl boyunca aldıkları fizik tedavinin sonucu bir ilerleme kaydedilmediğini aktardı.

Lübnan'da bu özellikte bir merkezin olmadığını ifade eden Cabir, buradaki tedaviyle kızının kısa sürede ayağa kalkabilir hale geldiğini kaydetti.

"Kızım oturamıyordu"

Libya'dan kızı Zehra'yı getiren Muhammed Ebu Salah ise merkezde alanında uzman doktorların çalıştığını aktardı.

Zehra'nın geldiklerinde oturamadığını; sırtüstü uzanıp kaldığını belirten Ebu Salah, tedavi sürecinin ardından şu anda kızının oturabildiğini; yürüteç yardımıyla yürüyebildiğini dile getirdi.

Ebu Salah bazı doktorların kendisine "kızının yürümesinin, oturmasının imkansız olduğunu" söylediğini belirterek, bunun aksine rüyasının gerçek olduğunu ifade etti.