Kahire'deki ABD-Hamas Görüşmeleri İlerleme Kaydedemedi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Nisan'da gerçekleşen görüşmelerde somut ilerleme sağlanamadı, Hamas talepleri reddetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD ile Hamas arasında 14 Nisan'da ilk kez doğrudan gerçekleştirilen görüşmelerin somut bir ilerleme sağlanamadan sona erdiği öne sürüldü.

İsmini açıklamayan Filistinli iki kaynaktan alınan bilgiye göre, Ekim 2025'te Gazze'de varılan ateşkesin ardından Kahire'de düzenlenen ve Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, Mısırlı yetkililer, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik normalleşme konularından sorumlu danışmanı Büyükelçi Aryeh Lightstone'nun katıldığı doğrudan görüşmeler sona erdi.

Söz konusu görüşmelerde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili somut bir ilerleme sağlanamadı.

Görüşmelerde, Filistin'in çıkarları ve Gazze halkının ihtiyaçlarını dikkate almayıp, İsrail'in talepleri üzerinde duran bir metin sunuldu. Söz konusu metinde ateşkesin ilk aşamasıyla ilgili olan ve İsrail'in çoğunu yerine getirmediği taahhütler görmezden gelindi. Haliyle bu da Hamas ve Filistinli gruplar tarafından reddedildi.

İnsani meselelerde ve İsrail'in Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesi konusunda bir ilerleme sağlanamadan, sadece direniş gruplarının silahsızlandırılması şartı üzerinde duruldu. Hamas ve diğer direniş grupları ise ikinci aşamaya geçmeden önce ilk aşamanın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda ısrarcı olarak bu şarta karşı çıktı.

ABD heyetinin savaşı yeniden başlatmaya dönük tehditkar bir üslup takındığı görüşmede taraflar, somut bir gelişme alamayınca Kahire'den ayrıldı.

Dün CNN'e konuşan iki Hamas yetkilisi, Trump'ın ekonomik normalleşme konularından sorumlu danışmanı Büyükelçi Aryeh Lightstone başkanlığındaki heyetin, 14 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi ve Gazze Şeridi'ndeki lideri Halil el-Hayye ile bir araya geldiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 19:45:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.