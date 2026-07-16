Kahraman: Darbeler Ülke Gelişimini Engelliyor - Son Dakika
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Kahraman: Darbeler Ülke Gelişimini Engelliyor

Kahraman: Darbeler Ülke Gelişimini Engelliyor
16.07.2026 19:05
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İsmail Kahraman, darbelerin Türkiye'yi geriye götürdüğünü ve dış güçlerin etkisini vurguladı.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Her darbe teşebbüsü en az 25 seneye mal oluyor. Toparlanmamız istenmiyor. İçeriden de buna yardım ediyorlar." dedi.

Kahraman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz'un 10. Yılında İrade Bizim, Zafer Bizim" söyleşisinde yaptığı konuşmada, 1960-2016 yılları arasında Türkiye'de 16 darbe olduğunu söyledi.

Darbelerin hiçbir faydası bulunmadığını belirten Kahraman, "Her darbe bir ameliyattır. Her ameliyat, vücutta iz bırakır. Darbenin hiçbir zaman iyisi olmaz. Darbe muhakkak kötü bir hadisedir." diye konuştu.

Türkiye'nin her atılım yaptığında darbeyle karşılaştığını dile getiren Kahraman, şöyle devam etti:

"Her darbe teşebbüsü en az 25 seneye mal oluyor. Toparlanmamız istenmiyor. İçeriden de buna yardım ediyorlar. Şunu biliniz. Bütün darbeleri, darbe teşebbüslerini yapan asla dahilde değildir. Senarist, rejisör dışarıdadır, aktörler Türkiye'dedir ve aktörlerin çoğu aldatılmıştır. Çünkü ülkemizde satılmış azdır. Ancak bir hava oluşturuyorlar, önlüyorlar. 16 darbe. 27 Nisan muhtırası, yakamoz, ayışığı, balyoz, çorap, bir sürü isimler. Hepsi gelişmemizi önlemek içindi. Emperyalist devletler kendine hizmet eden veledi öldürtmez ama oldurtmaz da. Sen hizmet etmeye devam et ama olma."

Türkiye'nin füzeleriyle, gemileriyle denizin altında ve üstünde, uçaklarıyla ve askeriyle havada ve karada, uyduyla uzayda var olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Türkiye'nin müthiş bir gelişmesi var. Niye İran'a gitti İsrail ve Amerika? Türkiye'yi yenemediği için. Çünkü Tevrat'ta vadedilen topraklar Çukurova, Dicle ve Fırat nehirleridir. Bunlar bizde. Gelemedi, güçlendik diye. Güçlendiğimiz için daha da dik durabiliyoruz. Son NATO toplantısında gördünüz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok muvaffak ve saygın bir Türkiye meydanda." ifadelerini kullandı.

Kahraman, 15 Temmuz'un bir darbe ya da ihtilal değil, işgal hadisesi olduğunu anlatarak, "Sadece Türkiye'ye ait değildi. Bulunduğumuz bölgenin bir harita değişikliği olacaktı. Olmuyor mu harita değişiklikleri? İşte Kırım gitti. Kaç yerde değişiklik var. Hadiseyi küçük görmeyelim. O gece Türkiye'nin bölünmesi, işgali önlenmiş oldu." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın moderatörlüğündeki söyleşiye, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahraman: Darbeler Ülke Gelişimini Engelliyor - Son Dakika

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