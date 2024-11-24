Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden Pençe-Kilit Operasyonu\'nda Başarı

Güncel

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanılan ve çok sayıda bölümü bulunan bir mağaranın teröristlerden temizlendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askeri ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi" denildi.