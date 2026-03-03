Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "Şerefli ve Haysiyetli Belediyecilik Anlayışımızdan Ödün Vermeyeceğiz"

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediyenin çalışmalarına ilişkin iddialara yanıt vererek, "Göreve başladığımız günden beri iftiralara maruz kalıyoruz. Bu insanlar topluluğu, her kimse, kraldan çok kralcı olan bir çete, bir haşhaşi grubu gibi belediyemize iftira atmayı yol biliyor. Biz, geçmişteki 'makarna ve yağ' siyasetinden ziyade, vatandaşımızın onuruna ve ramazanın ruhuna yakışır şekilde hareket ediyoruz. Şerefli ve haysiyetli belediyecilik anlayışımızdan ödün vermeyeceğiz" dedi.

Kahramankazan Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin ramazan ayı dolayısıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ve bu faaliyetlere yönelik eleştiriler konuşuldu.

Toplantının açılışında konuşan Çırpanoğlu, ramazan ayının Kahramankazan'da büyük bir coşkuyla yaşandığını belirterek, "Özellikle orta ve dar gelirli vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde hediyeleşmeye gayret ediyoruz. Kahramankazan halkına yaraşır, ihtiyaçlara uygun kolilerimizi ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmaları karalamaya çalışan bir kesim olduğunu dile getiren Çırpanoğlu, sosyal medya üzerinden gelen "zenginlere veriliyor" veya "ürünler bozuk" şeklindeki iddiaları "iftira" olarak nitelendiren Çırpanoğlu, "Göreve başladığımız günden beri iftiralara maruz kalıyoruz. Bu insanlar topluluğu, her kimse kraldan çok kralcı olan bir çete, bir haşhaşi grubu gibi belediyemize iftira atmayı yol biliyor. Biz, geçmişteki 'makarna ve yağ' siyasetinden ziyade, vatandaşımızın onuruna ve ramazanın ruhuna yakışır şekilde hareket ediyoruz. Şerefli ve haysiyetli belediyecilik anlayışımızdan ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yardımları ilerleyen süreçte tüm ilçeyi kapsayacak şekilde genişletmeyi planladıklarını belirten Çırpanoğlu, "Şimdiden tüm Kahramankazan halkının mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Çırpanoğlu'nun konuşmasının ardından geçilen gündem maddelerinde birlik beraberlik mesajları hakim oldu. Önceki toplantı tutanağı, sunulan soru önergeleri ve gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Gündemin tamamlanmasının ardından CHP ve AK Parti grupları söz alarak gündem dışı görüşlerini dile getirdi.

Meclisin bir sonraki oturumunun 6 Nisan Pazartesi günü yapılacağı açıklamasının ardından toplantı sona erdi.