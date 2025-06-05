Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan Personeline Bayram Tebriği

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediye personeli ile bayramlaştı. Çırpanoğlu, " Kurban Bayramı'mız şimdiden mübarek olsun" dedi.

Kahramankazan Belediyesi hizmet binasında yapılan bayramlaşma töreninde Başkan Çırpanoğlu'na, Başkan Yardımcıları eşlik etti. Her bir personelin bayramını kutlayan Başkan Çırpanoğlu, burada bir aile olduklarını, bu ailenin yekvücut olarak Kahramankazan'a hizmet ettiğini belirtti.

Çırpanoğlu, "Kahramankazan ismini duyurabiliyorsa sizlerin sayesinde. İnşallah daha çok çalışacak, Kahramankazanımızın sorunlarına hep birlikte çözüm üreteceğiz. Kurban Bayramı'mız şimdiden mübarek olsun" diye konuştu.