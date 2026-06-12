Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeliyle Buluştu

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Çevre Haftası kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kahramankazan Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, kent genelindeki yeşil alanların bakım, onarım ve koruma çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Başkan Çırpanoğlu, personel ile selamlaşarak emekleri için teşekkür etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"İLÇEMİZİN HER KARIŞ TOPRAĞINDA ALIN TERİNİZ VAR"

Başkan Çırpanoğlu, ilçenin estetiği ve doğasının bu ekibe emanet olduğunu ifade ederek, "Kahramankazan'ımızın daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent olmasının arkasında sizlerin büyük emeği, nasırlı elleri ve alın teri var. İlçemizin her karış toprağında, parkında ve bahçesinde iziniz var. Sizler sadece çevre düzenlemesi yapmıyorsunuz; hemşehrilerimizin nefes alacağı, çocuklarımızın güvenle koşup oynayacağı huzur alanları inşa ediyorsunuz. Çevre Haftası vesilesiyle bir kez daha her birinize özverili çalışmalarınızdan dolayı yürekten teşekkür ediyor, görevlerinizde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.