Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeliyle Buluştu - Son Dakika
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Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeliyle Buluştu

12.06.2026 10:38  Güncelleme: 12:06
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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Çevre Haftası kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle akşam yemeğinde bir araya gelerek emeklerine teşekkür etti.

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Çevre Haftası kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kahramankazan Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, kent genelindeki yeşil alanların bakım, onarım ve koruma çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Başkan Çırpanoğlu, personel ile selamlaşarak emekleri için teşekkür etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"İLÇEMİZİN HER KARIŞ TOPRAĞINDA ALIN TERİNİZ VAR"

Başkan Çırpanoğlu, ilçenin estetiği ve doğasının bu ekibe emanet olduğunu ifade ederek, "Kahramankazan'ımızın daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent olmasının arkasında sizlerin büyük emeği, nasırlı elleri ve alın teri var. İlçemizin her karış toprağında, parkında ve bahçesinde iziniz var. Sizler sadece çevre düzenlemesi yapmıyorsunuz; hemşehrilerimizin nefes alacağı, çocuklarımızın güvenle koşup oynayacağı huzur alanları inşa ediyorsunuz. Çevre Haftası vesilesiyle bir kez daha her birinize özverili çalışmalarınızdan dolayı yürekten teşekkür ediyor, görevlerinizde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeliyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Esra Nur Akkaya Esra Nur Akkaya:
    güzel bir haber yani insanların emeklerine değer verilmesi hiç olmazsa olumlu bir şey başkanın personelle görüşmesi ve takdir etmesi kentin yeşil alanlarının bakımı için çalışan bu ekibi motive eder diye düşünüyorum böyle jestler insanları umutlandırabilir 0 0 Yanıtla
  • Tülay Enal Tülay Enal:
    ya bu ne zamandır böyle oluyor birkaç gün geçmiş haber var da şimdi mi yayınlıyorsun başkan nerde idi bu süre boyunca haber geç kalınca bir şeyler olabilir bence 0 0 Yanıtla
  • Hasibe Sır Hasibe Sır:
    başkan personelle yemekte bir araya gelmiş ama bunun arkasında seçim propagandası mı var nedir bilinmez böyle şeyler hep zamanlaması mühim ben bu tür fotoğraf haberlerini pek güvenmem çevre haftası diye bir bahane bulup kameralar için pozlar veriyor olabilirler gerçek çalışma mı yapıyorlar yoksa sadece halkı yanıltmak için mi bunu bilmek lazım 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeliyle Buluştu - Son Dakika
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