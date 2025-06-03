Kahramankazan Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Seferberliği Başlattı

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kırsal ve merkez mahallelerde yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarını kapsayan yabani ot biçimi ve çevre düzenlemesi faaliyetlerini bayram öncesi yoğunlaştırdı.

Orhaniye, Güvenç, Yayalar, Ucarı, İçören, Dutözü, Günbaşı, Saraç, Akçaören, Alpagut, Ahi, İmrendi, Sancar, Peçenek, Örencik, Yassıören, Soğucak, Yazıbeyli, Aydın, Kayı, Çalta, Kılıçlar, Çimşit, İymir, Karalar, Bitik, Fethiye, Kışla, Kınık, Satıkadın, Fatih ve Atatürk mahallelerinde köy konakları, camiler, oyun parkları, sokak araları, musalla taşları ve mezarlık alanlarındaki yabani otlar biçildi.

Belediye ekipleri; cami, köy konakları, okul alanları, çocuk oyun grupları ve mezarlık çevresinde geniş çaplı temizlik çalışmaları yaparak, vatandaşların ibadetlerini ve bayram ziyaretlerini daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirmeleri için zemin hazırladı.