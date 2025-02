Kahramankazan Belediyesi Depremzedeleri Ziyaret Etti

Güncel

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında ilçedeki depremzede aileleri ziyaret etti.

Kahramankazan Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin ardından ilçede ikamet eden depremzede vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Depremin yaralarını sarmak, ailelerin yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yaşadıkları acıları paylaşmak için Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile depremzede ailelere misafir olan Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk, ailelerin durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Ekonomik ve sosyal anlamda kurum olarak her zaman depremzede ailelerin yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Yardımcısı Öztürk, sosyal destek hizmetleri kapsamında her bir depremzedenin ihtiyaçlarının kurum tarafından karşılandığının altını çizdi. Öztürk, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Rabbim bir daha böylesi büyük bir acıyı bizlere yaşatmasın" dedi.