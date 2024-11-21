Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Çalışmalarını Sürdürüyor

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol açma, bordür taş tamiri, dış cephe boyama, çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri ve ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. 7/24 hizmet veren ekipler, kış aylarıyla birlikte ilçedeki çalışmalarına da hız kazandırdı.

Otopark sorunu ortadan kaldırıldı

Kahramankazan'ın merkezinde bulunan, vatandaşların her hafta alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşıladığı Salı Pazarı'nda oluşan otopark sorunu Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar yerinin hemen yanında bulunan boş arazide yapılan zemin düzeltme ve iyileştirme çalışması sonrası ortadan kaldırıldı. Eski sanayi ve yeni sanayi bölgelerine ulaşım güzergahında yer alan pazar yeri, pazar kurulmadığı zamanlarda vatandaşlar tarafından otopark olarak da kullanılıyordu. Boş arazide yapılan çalışma sonrası pazar yerine otomobilleri ile gelen vatandaşlar araçlarını park etmek için dakikalar boyunca park yeri aramak zorunda kalmayacak.

Yol açma, genişletme ve reglaj çalışmaları yapılıyor

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kınık Mahallesi ve Kayı Mahallesi'nde yol açma, genişletme ve reglaj çalışması yapıldı. Orhaniye Mahallesi ve Yazıbeyli Mahallesi'nde dere geçişi ve ana yol bağlantı çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sorunlarına yönelik önlem alarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sorunların yanı sıra kırsal mahallelerde yer alan köy konağı, köy okulu, köy odası ve camilerin ihtiyaçlarını da tamamlayan ekipler, ilçeye yönelik çalışmalarını aralıksız şekilde gerçekleştiriyor.

Sadece vatandaşların değil ilçede hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ve toplu kullanım alanlarında ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunlara karşı da kayıtsız kalmayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Kahramankazan için Çalışıyoruz" mottosuyla yoğun mesaisini sürdürerek hizmet vermeye devam ediyor.