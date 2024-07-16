Kahramankazan Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Yaptı

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk, İçören Mahallesi'nde yaşayan ileri yaştaki vatandaşları ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Ziyarette, Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından vatandaşlara gıda kolileri dağıtıldı.

Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ziyaretler kapsamında İçören Mahallesi'nde yaşayan ileri yaşlı vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi ailelerle buluştu. Öztürk, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma anlayışını ön planda tuttuklarını belirterek, ziyaretlerin amacının hem vatandaşlarla birebir iletişim kurmak hem de ihtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu söyledi.

Öztürk, ziyaretlerinde belediyenin sunduğu çeşitli sosyal yardım hizmetleri ve destek programları hakkında bilgi verdi, vatandaşlarla sohbet etti. Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından ziyaret edilen vatandaşlara gıda kolileri dağıtıldı.