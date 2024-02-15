Kahramankazan Belediyesi İymir ve Karalar mahallelerine doğal gaz getirdi - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi İymir ve Karalar mahallelerine doğal gaz getirdi

Kahramankazan Belediyesi İymir ve Karalar mahallelerine doğal gaz getirdi

Kahramankazan Belediyesi, kırsal mahallelere doğal gaz seferberliği kapsamında İymir ve Karalar mahallelerine doğal gaz ulaştırdı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kendi güçleriyle hizmet ettiklerini ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramankazan'da hiçbir yapı yapmadığını belirtti.

15.02.2024 12:10  Güncelleme: 12:28
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Kahramankazan Belediyesi tarafından kırsal mahallelere doğal gaz seferberliği kapsamında İymir ve Karalar mahalleleri de doğal gaza kavuşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal mahallelere doğal gaz götürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü ilçede 31 mahalleye doğal gaz ulaştırıldı.

Bu kapsamda İymir ve Karalar mahallelerinde düzenlenen doğal gaz açılış törenlerine katılan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Kendi gücüyle ayakları üzerinde duran bir belediye olarak, üreten belediyecilik anlayışı ile hizmet etmek istiyoruz. Bu topraklara borçluyuz, bu borcu ödemek için daha çok hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık dönemde Kahramankazan'da tek bir yapı dahi yapmadığını öne süren Oğuz, hizmetleri kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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