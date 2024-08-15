Kahramankazan Belediyesi Mahalle Kültür Evleri Çocuklara Yaz Eğitimleri Düzenliyor

Güncel

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi Mahalle Kültür Evleri yaz döneminde de çocuklara yönelik eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Eğitimler ile çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Kahramankazan Belediyesi Mahalle Kültür Evleri, çocuklar için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Satıkadın Mahalle Kültür Evi, Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi, Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi ve KAGEM'de düzenlenen etkinlikler, yoğun ilgi görüyor. Kültür Evleri, müzikten spora, bilimden kültüre kadar geniş bir yelpazede çeşitli etkinlikler sunarak çocukların gelişimlerine katkıda bulunuyor.