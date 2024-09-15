Kahramankazan Belediyesi'nden Mevlit Kandili İkramı

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simiti ikram etti. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da ikrama katılarak yurttaşların kandilini kutladı.

Kahramankazan Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simiti ikramında bulundu. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da bu özel günde yurttaşları yalnız bırakmadı. Ulu Camii önünde kurulan stantta, yatsı namazından çıkan cemaate kandil simidi ikram eden Başkan Çırpanoğlu, herkesin kandilini kutladı.

Kandillerin toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna dikkat çeken Başkan Çırpanoğlu,"Kandil gecesinde vatandaşlarımıza kandil simidi ikram ederek bu özel günü daha anlamlı hale getirmeyi amaçladık. Toplumumuzun birlik ve beraberliğini pekiştiren bu tür etkinliklerle halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun. Bu anlamlı günün ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum" dedi.