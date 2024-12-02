Kahramankazan Belediyesi\'nden \'Sevgi İzi\' Uygulaması

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, ilçede ikamet eden yaşlı, engelli ve isteyen tüm vatandaşlara yönelik "Sevgi İzi" uygulamasını sürdürüyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın özellikle yaşlılar ve engelliler için büyük bir güvenlik önlemi sağladığı belirtildi.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle kaybolma riski taşıyan bireylerin güvenliğini artırmak için hayata geçirilen "Sevgi İzi" uygulaması devam ediyor. Vatandaşların bileklerine yazılan özel kodlar herhangi bir kaybolma durumunda kullanılarak ilgili kişi hızla bulunup ailesine ulaştırılabiliyor. Böylece, kaybolma anında vatandaşların kimlik bilgileri hızlı bir şekilde yetkililerle paylaşılabiliyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Sevgi İzi uygulamasının özellikle yaşlılar ve engelliler için büyük bir güvenlik önlemi sağladığı vurgulandı. Ayrıca, vatandaşların uygulamaya ücretsiz olarak başvurabilecekleri belirtildi. Uygulama sayesinde, ilçede kaybolma vakalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Uygulama hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabiliyor.