Kahramankazan Belediyesi'nden Soğuk Kış Günlerine Sıcak Çorba İkramı

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, soğuk kış aylarında vatandaşlara her sabah sıcak çorba ikram ediyor.

Kahramankazan'da her gün sabah namazı sonrası camilerde, otobüs duraklarında, hastane ve belediye binası önünde yapılan çorba ikramı sürüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan sıcak çorbayla güne başlayan vatandaşlar, uygulamadan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.