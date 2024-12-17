(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, soğuk kış aylarında vatandaşlara her sabah sıcak çorba ikram ediyor.
Kahramankazan'da her gün sabah namazı sonrası camilerde, otobüs duraklarında, hastane ve belediye binası önünde yapılan çorba ikramı sürüyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan sıcak çorbayla güne başlayan vatandaşlar, uygulamadan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan Belediyesi'nden Soğuk Kış Günlerine Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?