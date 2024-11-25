Kahramankazan Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Kış Yardımı

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kış günlerinde şehir merkezinden uzak bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarına buğday, kuru mama ve ekmek götürdü.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için anlamlı bir yardımda bulundu. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, buğday, kuru mama ve ekmek gibi yiyecekleri, şehir merkezinden uzak alanlara bırakan ekipler, hayvanların aç kalmamasını sağladı. Belediye, aynı zamanda bu yardımların hayvanların sağlıklı bir şekilde kış mevsimini atlatabilmelerine yardımcı olacağına dikkat çekti.

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, düzenli olarak sokak hayvanlarının bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.