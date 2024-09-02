Kahramankazan Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Şenlikleri' çocukları mutlu etti

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Şenlikleri' etkinliği ile çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Çocuklarımızın yüzlerinde gördüğümüz mutluluk, bizler için en büyük ödül. Etkinliklerimizle toplumun tüm kesimlerine hitap etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kahramankazan Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Şenlikleri', renkli görüntülere sahne oldu. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce çocuk bir araya geldi. Etkinlik boyunca oyunlar oynayan çocuklar, balon şov, jonglör ve sihirbazlık gösterilerini hayranlıkla izledi. Eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, Belediye pamuk şeker, mısır ve dondurma ikram etti. Palyaçoların renk kattığı şenlik, şişme oyun parklarında saatler süren eğlencelerle dolu anlara sahne oldu.

Aynı zamanda Belediye'nin öncülük ettiği Üreten Kadınlar Çarşısı da gösteri alanında yerini aldı. Çarşı, girişimci kadınların yemekleri, el emeği ürünleri, kıyafetleri ve takıları ile dikkat çekti. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Çocuklarımızın yüzlerinde gördüğümüz mutluluk, bizler için en büyük ödül. Etkinliklerimizle toplumun tüm kesimlerine hitap etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.