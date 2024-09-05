Kahramankazan Belediyesi Okullara Bakım ve Onarım Yapıyor

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi ilçedeki okullara yönelik bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okullardaki bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Eğitim Öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala ekipler, okullardaki eksiklikleri gidermek ve öğrenciler için uygun bir öğrenim ortamı sağlamak adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Bitik İlkokulu'nda basket potaları ve bayrak direği için ankraj yerlerini açarak ankraj betonunu döktü. Aynı okulda, marangoz işleri de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlandı. Hamdi Eriş Ortaokulu, İlkokulu ve Milli Egemenlik İlkokulu'nda ise yabani ot biçme çalışmaları yapıldı.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Anaokulu'nda da yabani ot biçme çalışmalarını tamamladı. Ayrıca, Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nin koridorları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından boyandı. Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sevimli Arılar Anaokulu'nda da yabani ot biçme çalışmaları gerçekleştirildi. Hamidiye Ünlü İlkokulu'nun bahçesinde ise bordür taşlarının tamiri yapılarak okulun estetik görünümü artırıldı.

İlçedeki eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz ve düzenli bir şekilde başlaması için çalışmalar devam ediyor.