Kahramankazan Belediyesi TIR Şoförlerine Sıcak İkramda Bulundu - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi TIR Şoförlerine Sıcak İkramda Bulundu

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle yolu kesilen TIR şoförlerine çorba ikram etti. Çırpanoğlu, emekçilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

24.02.2025 10:07  Güncelleme: 10:45
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, hava koşulları dolayısıyla yolculuğuna ilçede ara veren TIR şoförlerine çorba ikramında bulundu. Çırpanoğlu, "Emekçinin her zaman yanındayız" dedi.

Ülke genelinde etkisini artıran aşırı soğuk hava ve olumsuz yol koşullarının şehirlerarası trafikte istenmeyen durumlara neden olmaması için geçici bir önlem alındı. Aralarında Ankara'nın da olduğu 6 şehirde 2 günlüğüne bazı yollar risk taşıdıkları için ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu karar doğrultusunda Kahramankazan'da mola vermek zorunda kalan tır sürücüleri, Belediye'nin sıcak ikramlarıyla moral buldu.

Başkan Çırpanoğlu, bizzat tırların bekleme alanına giderek şoförlerle sohbet etti, ikramlarda bulundu ve ihtiyaçlarını sordu. Çırpanoğlu,"Emekçilerimizin her zaman yanındayız" diyerek, zorlu yolculuklarında onlara destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi TIR Şoförlerine Sıcak İkramda Bulundu - Son Dakika

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