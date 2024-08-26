Kahramankazan Belediyespor Güreş Takımı 73. Geleneksel Esentepe Yağlı Güreşleri'nde 7 Madalya Kazandı

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor Kulübü güreş takımı, katıldığı 73. Geleneksel Esentepe Yağlı Güreşleri müsabakalarında altı farklı kategoride derece elde ederek 7 madalya kazandı.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü güreş takımı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun Gerede'de düzenlediği 73. Geleneksel Esentepe Yağlı Güreşleri müsabakalarına katıldı.

Belediyespor Kulübü'nün sporcuları altı farklı kategoride 7 madalya aldı. Müsabakalara 12 kişilik takımla katıldıklarını belirten Belediyespor Kulübü Antrenörü Mustafa Albayrakçıktıkları müsabakalarda ilçenin ismini duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sporun her dalında gençlere yol göstererek aynı zamanda başarı elde ettiklerini görmenin her şeyin üzerinde bir mutluluk olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Gençlerimiz yol gösterildiği sürece neler yapabileceklerini, sınırlarının olmadığını bizlere göstermeye devam ediyor. Atalarımızın mirası olan güreş dalında derece elde ederek kulübümüze madalyalar kazandıran takımımızı tebrik ediyor, müsabakalara hazırlık sürecinde sporcularımızı yalnız bırakmayarak rehberlik görevi üstlenen antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Sırtınız yere gelmesin" dedi.