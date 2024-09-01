Kahramankazan Belediyespor Kulübü A Milli Bocce Takımı Avrupa İkincisi Oldu

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor Kulübü A Milli Bocce Takımı sporcuları Eylül Cömertoğlu ve Bilgehan Çakır, Avrupa ikincisi oldu.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü bocce sporcuları, Avusturya'nın Innsbruck şehrinde 26 Ağustos-1 Eylül arasında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek, Avrupa ikincisi oldular. Milli Takım'a seçilen genç sporcular, mikslerde ve tek erkekler kategorilerinde yarışarak büyük bir başarıya imza attı. Mikslerde Eylül Cömertoğlu ve Bilgehan Çakır'ın gösterdiği performans ile Türkiye, Avrupa ikincisi oldu.

"Gençler bizim gurur kaynağımız"

Sporcular ve teknik ekip ile duyduğu gururu dile getiren Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Gençlerimizin uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri, bizler için büyük bir gurur kaynağı. Kahramankazan Belediyespor Kulübü olarak her zaman sporcularımızın yanındayız ve başarılarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Çırpanoğlu, sporcuların başarılarını kutlayarak, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.