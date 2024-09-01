Kahramankazan Belediyespor Kulübü A Milli Bocce Takımı Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramankazan Belediyespor Kulübü A Milli Bocce Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Kahramankazan Belediyespor Kulübü bocce sporcuları Eylül Cömertoğlu ve Bilgehan Çakır, Avrupa ikincisi oldu. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli takım sporcuları büyük bir başarıya imza attı.

01.09.2024 16:14  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor Kulübü A Milli Bocce Takımı sporcuları Eylül Cömertoğlu ve Bilgehan Çakır, Avrupa ikincisi oldu.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü bocce sporcuları, Avusturya'nın Innsbruck şehrinde 26 Ağustos-1 Eylül arasında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek, Avrupa ikincisi oldular. Milli Takım'a seçilen genç sporcular, mikslerde ve tek erkekler kategorilerinde yarışarak büyük bir başarıya imza attı. Mikslerde Eylül Cömertoğlu ve Bilgehan Çakır'ın gösterdiği performans ile Türkiye, Avrupa ikincisi oldu.

"Gençler bizim gurur kaynağımız"

Sporcular ve teknik ekip ile duyduğu gururu dile getiren Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Gençlerimizin uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri, bizler için büyük bir gurur kaynağı. Kahramankazan Belediyespor Kulübü olarak her zaman sporcularımızın yanındayız ve başarılarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Çırpanoğlu, sporcuların başarılarını kutlayarak, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Kahramankazan, Milli Takım, Türkiye, Eylül, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyespor Kulübü A Milli Bocce Takımı Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
14:43 Netflix’ten skandal dizi Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta’ya tepki yağıyor Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
14:19 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
14:49 Giden gidene Leo Dubois Galatasaray’dan ayrıldı Giden gidene! Leo Dubois Galatasaray'dan ayrıldı
14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:33 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak kadrosuna kattı Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
14:19 Devlet hastanesi ’’Yapacak bir şey yok’’ dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti Devlet hastanesi ''Yapacak bir şey yok'' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
13:56 Kim Kardashian’a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı
13:49 İstanbul’da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı İstanbul'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı
13:24 Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek
12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 16:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyespor Kulübü A Milli Bocce Takımı Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement