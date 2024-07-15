Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi

Kahramankazan\'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

15.07.2024 10:34
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kahramankazan Millet Bahçesi'nde düzenlenen program, mehteran konseri ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmalarının semazen gösterisi gerçekleştirildi, şiirler ve ilahiler söylendi, 15 Temmuz'da Kahramankazan halkının verdiği mücadeleyi konu alan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Programda Saray Mahallesi Keresteciler Camisi İmam Hatibi Gazi Erdal Bükecik, o gece yatsı namazını kıldırdıktan sonra gittiği Akıncı Üssünde yaşadıklarını anlattı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, tankın, topun ve cebri mutlak zihniyetin millet iradesi karşısında bir şey ifade etmediğinin en anlamlı kanıtının 8 yıl önce Kahramankazan'da yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Milli hakimiyeti yok sayarak yola çıkanlar 15 Temmuz gecesi kutlu bir mücadele ile akamete uğradılar. Böylesine kutlu bir mücadele bizlere vatan mevzu bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta, birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza duracağının ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha gösterdiği bir gün olmuştur. Kahramankazan halkı bu uğurda gereğini yapmıştır ve yine olsa yine yapacaktır. "

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın da 15 Temmuz'un inancını, hürriyetini, vatanını, istiklal ve istikbalini her şeyin üstünde tutan Türk milletinin, FETÖ'nün hain darbe teşebbüsüne karşı verdiği destansı mücadelenin unutulmaz tarihi olduğunu söyledi.

Programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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