Kahramankazan'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
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Kahramankazan'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle öğrencilere kapılarını açtı. Öğrenciler, can dostlarla vakit geçirirken, hayvanların korunması konusunda farkındalık yaratıldı.

04.10.2024 15:45
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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde kapılarını, ilçede eğitim gören öğrencilere açtı.

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel bir ziyaret programı gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenleri ve veterinerler eşliğinde padokları ziyaret ederek, can dostlarla zaman geçirdi. Can dostları ziyarete gelen öğrencilere, "koruma görevlisi" rozeti hediye edildi.

İlçenin sokaklarında vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak yasaklı ırk ve cinsten sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere sahipleri tarafından serbest bırakılan can dostların rehabilite ve bakımının yapıldığı merkezde incelemelerde bulunan Başkan Selim Çırpanoğlu, ilçede yaşayan her canlının korunma ve yaşama hakkından sorumlu olduklarını vurguladı. Öğrencilerle Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"Sokağa atılarak kaderine terk edilen can dostlarımızın sağlıklı yaşaması, beden fonksiyonlarını sürdürebilmesi ve hastalık etkenlerinden korunmasını sağladığımız merkezimizi öğrencilerimiz ile birlikte ziyaret ettik. Hayvanların yaşam haklarını koruma noktasında titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızdan olan Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'mize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Can dostlarımızı sahipsiz bırakmayalım, haklarını bir gün değil her gün koruyalım!"

Sokak hayvanlarının barınma, kısırlaştırma, beslenme ve tedavilerinin uzman veteriner hekimler tarafından yapıldığını belirten Başkan Çırpanoğlu, merkezde misafir edilen can dostların vatandaşların istekleri doğrultusunda sahiplendirildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Kahramankazan, Son Dakika

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