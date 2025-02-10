Kahramankazan\'da 7 Katlı Binada Yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Satıkadın Mahallesi Sancak Sokak'taki 7 katlı binanın çatısından yükselen dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada binada ikamet edenler dışarı çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. Dairesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın ise komşularının yardımıyla çıktı.
Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle binanın çatısında ve en üst kattaki dairede hasar oluştu.
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