Kahramankazan'da Kadınlar Günü'ne Özel Seminer

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kadınlar Lokali'nde düzenlenen seminere ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe Kahramankazan Belediye Meclis Üyeleri Süheyla Özcü ile Güneş Karatokuş, Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat ve çok sayıda kadın katıldı.

Seminere konuşmacı olarak Anneden Anneye Destek Derneği Başkanı Dr. Bahar Zeynep Barut ile Derneğin Hukuk Müşaviri Av. Feyza Soykan katıldı. Konuşmacılar, kadın hakları, hukuki destek mekanizmaları ve kadın dayanışmasının önemine dikkati çekti. Seminerde ayrıca KADES uygulaması ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar, seminer boyunca kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine yönelik konularda bilgi edinme fırsatı buldu.