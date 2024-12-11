Kahramankazan'da Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi Tanıtıldı

Kahramankazan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi'nin çiftçilere büyük faydalar sağlayacağı vurgulandı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, projenin bölge tarımına katkı sağlayacağını belirtti.

11.12.2024 11:49  Güncelleme: 12:31
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(ANKARA)- Kahramankazan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Akıncı Ovası Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle düzenlenen Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi tanıtım programına ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazan Belediyesi olarak, üreticilerimizin her zaman yanındayız. Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi, ilçemiz tarımına büyük katkı sağlayacak ve çiftçilerimizin refahını artıracaktır" dedi.

Kahramankazan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, Akıncı Ovası Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle kıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi tanıtım programı düzenlendi. Tanıtım programına, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, DSİ Beşinci Bölge Müdür Yardımcısı Murat Bingöl, Kamulaştırma Şube Müdürü Gökhan Özcan, İşletme Bakım Şube Müdür Vekili Abdullah Çetin, Sulama Şube Müdür Vekili Faruk Aksu ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Kapalı devre sulama sistemi çiftçilere büyük faydalar sağlayacak

Akıncı Ovası Sulama Birliği Başkanı Dilek Uluğ, programda yaptığı konuşmada, kapalı devre sulama sistemlerinin modern tarımın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı. Uluğ, su kaynaklarının verimli kullanımı, artan verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi ile bölgedeki çiftçilere sağlanacak başlıca faydalar ise şu şekilde sıralandı:

-Su tasarrufu: Geleneksel sulama yöntemlerine göre yüzde 40'a kadar su tasarrufu sağlayarak su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak tanıyacak.

-Verim artışı: Bitkilerin ihtiyacı olan suyu tam ve zamanında alması sağlanarak verimde yüzde 30'a varan artış elde edilecek.

-Maliyet avantajı: Su ve enerji tasarrufu sayesinde üretim maliyetlerinde düşüş sağlanacak.

- Çevre dostu: Su kayıpları ve gübre kullanımını azaltarak çevresel etkiler minimize edilecek.

-Ürün kslitesi: Kontrollü sulama ile ürün kalitesinin artırılması ve pazar değerinin yükseltilmesi sağlanacak.

Başkan Selim Çırpanoğlu'ndan destek mesajı

Programda söz alan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazan Belediyesi olarak, üreticilerimizin her zaman yanındayız. Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi, ilçemiz tarımına büyük katkı sağlayacak ve çiftçilerimizin refahını artıracaktır. Bu projeyi desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi.

Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi'nin, bölgedeki tarımsal faaliyetlere önemli katkılar sağlaması ve çiftçilerin ekonomik refahını artırması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Selim Çırpanoğlu, Yerel Yönetim, Kahramankazan, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika

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