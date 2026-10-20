Kahramankazan\'da Akıncı Ovası sulama projesinin su tasarrufu sağlayacağı belirtildi

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 2027 Sulama Programı kapsamında üreticilerle bir araya geldi. Su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğine dikkati çeken Çırpanoğlu, "Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi Projesi'nin su tasarrufuna, üretim verimliliğine ve çiftçilerimizin maliyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Akıncı Ovası Sulama Birliği tarafından düzenlenen 2027 Sulama Programı ve Kapalı Sulama Projesi Bilgilendirme Toplantısı'na katılarak üreticilerle bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Mustafa Yılmaz, ilçe protokolü ve çok sayıda çiftçi katıldı. Programda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi Projesi'nin bölgedeki tarımsal üretime sağlayacağı katkılar ele alındı.

Akıncı Ovası Sulama Birliği Başkanı Dilek Uluğ, toplantıda yaptığı sunumda proje ve 2027 yılı sulama programı hakkında bilgi verdi. Kapalı devre sulama sistemlerinin modern tarımın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirten Uluğ, su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi açısından projenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Çırpanoğlu, tarımsal üretimin güçlenmesinde su kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarımın sürdürülebilirliği ve üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için su kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi Projesi'nin su tasarrufuna, üretim verimliliğine ve çiftçilerimizin maliyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üreticilerimizin ihtiyaçlarını gözeten, tarımsal üretimi güçlendiren her çalışmayı kıymetli buluyor Kahramankazan'ın tarımsal potansiyelinin daha ileriye taşınmasını önemsiyoruz."