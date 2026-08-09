Kahramankazan'da Arazi Yangınları Söndürüldü
Kahramankazan'da çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan arazi yangınları söndürüldü.
Peçenek Mahallesi'nde hobi bahçelerinin yoğun olduğu bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın, hasat edilmemiş tarım arazileriyle hobi bahçelerine sıçramadan söndürüldü.
Yassıören Mahallesi'nde ise arazide çıkan yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
Yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da Arazi Yangınları Söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?