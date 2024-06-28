Kahramankazan'da Arpa Hasadı Başladı

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Kahramankazan ilçesinde arpa hasadı başladı.

Hasat sezonunun başlamasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasadın başladığı Fethiye Mahallesinde incelemelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Yılmaz, iklim koşullarının ve toprak yapısının buğday üretimine uygun oluşu sebebiyle ilçede ekili alanların yüzde 70'i hububat ürünlerinin oluşturduğunu belirterek, 186 bin dekar alanda 125 bin ton hububat hasadının yapılmasını beklediklerini bildirdi.

Yılmaz, ilçede 1 ay sürmesi beklenen hububat hasadı sonrası anız yangınları konusunda da üreticilere uyarılarda bulundu.