Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Fatih Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarını İnceldi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle Fatih Mahallesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarına yeniden hız verdi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çırpanoğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre ara verilen asfalt çalışmalarının yeniden başladığını belirtti. Fatih Mahallesi'nde ulaşım konforunu artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çırpanoğlu, Kurtboğazı Blokları, Kaymakamlık Bölgesi, Milli Egemenlik İlkokulu çevresi ile Niğbolu ve Bakır Caddeleri başta olmak üzere mahalle genelindeki cadde ve sokaklarda çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Faaliyetlerin mahalle muhtarı ve asfalt şefiyle birlikte sahada takip ettiklerini aktaran Çırpanoğlu, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Fatih Mahallemize yapılan asfalt çalışmalarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.