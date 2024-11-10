Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Aşıklar Gecesi düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda sazlı sözlü halk müziği geleneğinin temsilcisi aşıklar, eserler seslendirdi, birbirleriyle atıştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Kars-Ardahan- Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım ise aşık geleneğinin yaşatılacağına inandığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da Aşıklar Gecesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?