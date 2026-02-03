Kahramankazan'da Berat Kandili'nde Lokma İkramı

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Beral Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrası Şehitler Camii ve Ulu Camii'nde cemaate lokma ikramında bulunuldu. Lokma ikramı, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat ve Ali İhsan Baykurt ile Belediye Meclis Üyesi Mustafa Erol tarafından gerçekleştirildi. Yetkililer, vatandaşların kandillerini tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kandil programı öncesinde Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm camilerde gül suyu esansı sıkarak camileri manevi atmosfere uygun hale getirdi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Berat Kandili affın, arınmanın ve kardeşliğin pekiştiği müstesna gecelerimizden biridir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, kandilimiz mübarek olsun" dedi.