Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan Dmd Hastası Umut'un Kampanyasına Destek

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Musa Boran İnan için düzenlenen iftar programına katılarak, kampanyaya destek verdi.

Kahramankazan'da Luna Event Davet Evi ile Birtat Lokanta iş birliğinde DMD hastası küçük Musa için organize edilen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt ve çok sayıda vatandaşın destek verdiği iftarda; nan'ın tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla yardım ve destek çağrıları yapıldı.

İftar programında konuşan Çırpanoğlu, "Musa evladımızın yanında olmak, ona umut olmak hepimizin sorumluluğudur. Kahramankazan olarak bu dayanışmayı en güçlü şekilde göstereceğimize inanıyorum" dedi.