Kahramankazan'da Sağlık Ekiplerinden Mahalle Mahalle Hizmet

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde sağlık hizmetleri kapsamında ilçe genelindeki hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Vatandaşların sağlık durumlarını yakından takip eden ekipler, düzenli ziyaretlerle hem sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor hem de ihtiyaç duyulan hizmetlerin takibini sağlıyor.

Akçaören, Ciğir ve Yassıören mahallelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde evde sağlık ekibi tarafından vatandaşların genel sağlık kontrolleri yapılarak, sağlık durumları yerinde değerlendirildi. Düzenli takip gerektiren vatandaşların hizmet süreçleri incelenirken, sağlıkla ilgili gerekli bilgilendirmeler de yapıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla evde sağlık hizmetlerimizi ilçe genelinde aralıksız sürdürüyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.