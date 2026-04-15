Kahramankazan'da Evde Sağlık Hizmeti Sürüyor

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde, özellikle yaşlı, engelli ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik evde sağık hizmetlerini ilçe genelinde sürdürüyor. Yapılan kontroller kapsamında tansiyon ve şeker ölçümleri gerçekleştiriliyor, düzenli takip gerektiren durumlar da kayıt altına alınıyor.

Ziyaretlerde yalnızca sağlık kontrolleriyle sınırlı kalınmıyor, kişisel bakım gereksinimleri de karşılanıyor. Ekipler tarafından sunulan berber hizmetiyle vatandaşların günlük yaşam konforuna katkı sağlanıyor.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimiz. Özellikle yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek için ekiplerimiz sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık hizmetlerimizi her mahallemize ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.