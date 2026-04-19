Kahramankazan'da İnşaat Iskele Çöktü - Son Dakika
Kahramankazan'da İnşaat Iskele Çöktü

Kahramankazan\'da İnşaat Iskele Çöktü
19.04.2026 23:21
Kahramankazan'da iskele çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1' ağır 3 işçi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın inşaatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İskeleden düşen 3 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da İnşaat Iskele Çöktü - Son Dakika

SON DAKİKA: Kahramankazan'da İnşaat Iskele Çöktü - Son Dakika
