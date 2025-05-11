Kahramankazan'da Kaçak Kol Saatleri Operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde yürütülen kaçakçılık operasyonunda yüzlerce kaçak kol saati ele geçirildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir işyerinde çok sayıda kaçak kol saati olduğu bilgisine ulaşıldı.

Başsavcılığın talimatıyla Ankara Kaçakçık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek düzenlenen operasyonla S.Ö. adlı kişinin Atatürk Mahallesindeki işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 669 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Kaçak saatlere el konulurken şüphelinin yakalandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.