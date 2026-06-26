Kahramankazan ilçesinde düzenlenen törenlerle 12 bin 500 öğrenciye karneleri verildi.
Hamdiye Unlu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu katıldı.
Kaymakam Yılmaz, yaz tatilini güzel bir şekilde geçirmeleri temennisinde bulunduğu öğrencilerden bol bol kitap okumalarını istedi.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?