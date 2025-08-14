Kahramankazan'da Kur'an Kursu Töreni

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, müftülük tarafından yaz aylarında düzenlenen Kur'an-ı Kerim kurslarının kapanış ve ödül takdim töreni gerçekleştirildi.

Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, protokol üyeleri, kursiyer çocuklar ve aileleri katıldı.

İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, açılan 65 kursta 2 bin 700 öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Programda kursiyerler tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali okundu, ilahi ve şiir dinletisi sunuldu. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezber okuma ve bilgi yarışması kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Hafızlık eğitimlerinin tamamlayan 4 öğrenciye de bisiklet hediye edildi.